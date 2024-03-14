Tolto dal freezer

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tolto dal freezer' è 'Scongelato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCONGELATO

Perché la soluzione è Scongelato? Quando un alimento viene tolto dal freezer, si parla di un processo di scongelamento che permette di riportarlo a una temperatura più alta, rendendolo pronto per essere cucinato o consumato. La parola scongelato indica quindi un prodotto che ha subito questa operazione, passando da uno stato di congelamento a uno stato di temperatura normale. Questo procedimento è fondamentale per preservare la qualità e la sicurezza del cibo, assicurando che possa essere utilizzato senza rischi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tolto dal freezer". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Tolto dal freezer nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Scongelato

La definizione "Tolto dal freezer" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tolto dal freezer" conferma che la soluzione 'Scongelato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Scongelato

S Savona C Como O Otranto N Napoli G Genova E Empoli L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tolto dal freezer" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scongelato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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