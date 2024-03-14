Tolto dal freezer
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tolto dal freezer' è 'Scongelato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCONGELATO
Perché la soluzione è Scongelato? Quando un alimento viene tolto dal freezer, si parla di un processo di scongelamento che permette di riportarlo a una temperatura più alta, rendendolo pronto per essere cucinato o consumato. La parola scongelato indica quindi un prodotto che ha subito questa operazione, passando da uno stato di congelamento a uno stato di temperatura normale. Questo procedimento è fondamentale per preservare la qualità e la sicurezza del cibo, assicurando che possa essere utilizzato senza rischi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tolto dal freezer". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Tolto dal freezer nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Scongelato
La definizione "Tolto dal freezer" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tolto dal freezer" conferma che la soluzione 'Scongelato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Scongelato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tolto dal freezer" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scongelato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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