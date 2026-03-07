Lo è il cosiddetto dente del giudizio

SOLUZIONE: MOLARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è il cosiddetto dente del giudizio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il cosiddetto dente del giudizio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Molare? Il molare che comunemente si chiama dente del giudizio rappresenta l'ultima cuspide che emerge nella bocca, spesso tra i 17 e i 25 anni. Questo dente si sviluppa nella parte più posteriore della bocca, contribuendo alla masticazione e alla funzione digestiva. La sua comparsa può causare fastidi o problemi di allineamento, poiché talvolta non trova spazio adeguato. La sua presenza è un evento naturale nel ciclo di crescita dentale dell’adulto.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è il cosiddetto dente del giudizio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il cosiddetto dente del giudizio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il cosiddetto dente del giudizio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

