La provincia di Porto Torres e Alghero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia di Porto Torres e Alghero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SASSARI

Significato/Curiosita : La provincia di porto torres e alghero

Sassari ha un indicatore di 223 (porto torres 203 e alghero 188). i principali indicatori demografici presentano questi dati: tasso di natalità: 8,2 (per 1000... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sassari (disambigua). sassari (afi: /'sassari/, ascolta[·info], toponimo in italiano e in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

