Un tipo di marmo molto usato nell antica Grecia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un tipo di marmo molto usato nell antica Grecia' è 'Pentelico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENTELICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tipo di marmo molto usato nell antica Grecia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di marmo molto usato nell antica Grecia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pentelico? Il PENTELICO è un marmo di pregio molto apprezzato nell'antica Grecia, noto per la sua eleganza e purezza. Proveniente dalla regione di Penteli, questa pietra è stata utilizzata per realizzare sculture, templi e opere d'arte di grande raffinatezza. La sua superficie liscia e il caratteristico colore bianco le conferiscono un aspetto distintivo, che ha contribuito a valorizzare l'estetica delle costruzioni e delle creazioni artistiche dell'epoca. La sua presenza testimonia l'importanza delle risorse naturali nel patrimonio culturale greco.

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Un tipo di marmo molto usato nell antica Grecia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pentelico

Se la definizione "Un tipo di marmo molto usato nell antica Grecia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di marmo molto usato nell antica Grecia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pentelico:

P Padova E Empoli N Napoli T Torino E Empoli L Livorno I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di marmo molto usato nell antica Grecia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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