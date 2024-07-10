Nelle stazioni ci sono quelle mobili

SOLUZIONE: SCALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nelle stazioni ci sono quelle mobili" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nelle stazioni ci sono quelle mobili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Scale? Le scale mobili sono strutture che facilitano il movimento tra diversi livelli delle stazioni, rendendo più agevole il trasporto di persone. Sono composte da gradini che si muovono continuamente, permettendo di salire o scendere senza fatica. Utilizzate nelle metropolitane e nelle grandi stazioni, rappresentano una soluzione pratica e sicura per gestire grandi flussi di viaggiatori.

Se la definizione "Nelle stazioni ci sono quelle mobili" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nelle stazioni ci sono quelle mobili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scale:

S Savona C Como A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nelle stazioni ci sono quelle mobili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

