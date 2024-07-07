Ha per capitale Augusta

SOLUZIONE: MAINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha per capitale Augusta" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha per capitale Augusta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Maine? Il Maine è uno stato del Nord-Est degli Stati Uniti, famoso per le sue coste frastagliate e i paesaggi naturali incontaminati. La sua capitale è Augusta, città che funge da centro amministrativo e politico. Regione ricca di foreste e mare, il Maine richiama turisti desiderosi di escursioni e relax. La presenza di numerosi fari e villaggi pittoreschi contribuisce a rendere questa area unica e affascinante.

Se la definizione "Ha per capitale Augusta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha per capitale Augusta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Maine:

M Milano A Ancona I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha per capitale Augusta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

