Minatore addetto al trasporto materiali su rotaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minatore addetto al trasporto materiali su rotaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VAGONISTA

Significato/Curiosita : Minatore addetto al trasporto materiali su rotaia

Parte della sardegna. i materiali usati per la loro confezione sono tra i più vari: si va dall'orbace alla seta, al lino, dal bisso al cuoio. i vari componenti... Gestione del lavoro, con le categorie di operai (minatore, manovale, vagonista, locomotorista, imbocchino e arganista, stradino, tubaio, campionista... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

