Aleksej Grigor evic celebre minatore sovietico

Home / Soluzioni Cruciverba / Aleksej Grigor evic celebre minatore sovietico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aleksej Grigor evic celebre minatore sovietico' è 'Stachanov'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STACHANOV

Perché la soluzione è Stachanov? Stachanov è il nome di Aleksej Grigor evic, un minatore sovietico noto per le sue straordinarie performance sul lavoro. La sua figura è stata associata a un modello di produttività elevata e dedizione, diventando simbolo di impegno e sacrificio nel contesto industriale sovietico. La sua storia ha ispirato campagne di incentivazione e ha contribuito a plasmare l'immaginario collettivo riguardo alla forza lavoro. La sua memoria rimane legata a valori di laboriosità e determinazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aleksej Grigor evic celebre minatore sovietico". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Aleksej Grigor evic celebre minatore sovietico nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Stachanov

Quando la definizione "Aleksej Grigor evic celebre minatore sovietico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aleksej Grigor evic celebre minatore sovietico" conferma che la soluzione 'Stachanov' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Stachanov

S Savona T Torino A Ancona C Como H Hotel A Ancona N Napoli O Otranto V Venezia

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aleksej Grigor evic celebre minatore sovietico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stachanov' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Celebre fisico sovieticoÈ divenuto celebre quello milanese di Mani puliteCelebre medico ed esploratore scozzeseÈ celebre quello di RavelLa Edith che lanciò il celebre brano La vie en rose