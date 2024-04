La Soluzione ♚ Un colpo del minatore La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un colpo del minatore. PICCONATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un colpo del minatore: Anna Maria Bernini (Bologna, 17 agosto 1965) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 ministro dell'università e della ricerca del governo Meloni e dal 15 febbraio 2021 Vicecoordinatore Nazionale di Forza Italia.È stata dapprima esponente di Alleanza Nazionale, poi de Il Popolo della Libertà e, infine, di Forza Italia, ricoprendo dal 27 luglio al 16 novembre 2011 la carica di ministro per le politiche europee nel governo Berlusconi IV. Voce verbale Significato e Curiosità su: Anna Maria Bernini (Bologna, 17 agosto 1965) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 ministro dell'università e della ricerca del governo Meloni e dal 15 febbraio 2021 Vicecoordinatore Nazionale di Forza Italia.È stata dapprima esponente di Alleanza Nazionale, poi de Il Popolo della Libertà e, infine, di Forza Italia, ricoprendo dal 27 luglio al 16 novembre 2011 la carica di ministro per le politiche europee nel governo Berlusconi IV. picconata participio passato femminile singolare di picconare Etimologia / Derivazione vedi picconare Altre Definizioni con picconata; colpo; minatore; Un colpo della balena; Colpo da schermidori; Minatore addetto al trasporto materiali su rotaia; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un colpo del minatore

PICCONATA

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Un colpo del minatore' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.