Il trasporto dei tronchi sui fiumi

Home / Soluzioni Cruciverba / Il trasporto dei tronchi sui fiumi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il trasporto dei tronchi sui fiumi' è 'Fluitazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FLUITAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il trasporto dei tronchi sui fiumi" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il trasporto dei tronchi sui fiumi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Fluitazione? Il termine si riferisce al movimento naturale o artificiale di tronchi lungo i corsi d'acqua, facilitando il trasporto di materiali legnosi da una zona all'altra. Questo metodo sfrutta la corrente dei fiumi per spostare grandi quantità di legname senza l'uso di veicoli su strada o rotaia. La pratica è stata storicamente importante per l'industria del legno e il commercio. La parola rappresenta un sistema efficiente e naturale di movimentazione fluviale del legname.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il trasporto dei tronchi sui fiumi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Fluitazione

La soluzione associata alla definizione "Il trasporto dei tronchi sui fiumi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il trasporto dei tronchi sui fiumi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Fluitazione:

F Firenze L Livorno U Udine I Imola T Torino A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il trasporto dei tronchi sui fiumi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nome di alcuni fiumi inglesiIl delfino nei fiumi dell AmazzoniaPiccola nave con il fondo piatto usata per il trasporto di materialiMezzo di trasportoLe curve dei fiumi