Grande mobile con apertura sul lato superiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande mobile con apertura sul lato superiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASSONE

Significato/Curiosita : Grande mobile con apertura sul lato superiore

Che riproducono l'allegoria delle arti, posizionate sul registro superiore delle pareti. il mobilio risale al xviii secolo ed è composto da sgabelli e... (provincia di verona) andrea cassone (1929-2010) – arcivescovo cattolico italiano cassone della torre detto anche cassono o gastone (...– 1318) – patriarca... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

