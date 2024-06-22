Il Grande Timoniere

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Grande Timoniere

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il Grande Timoniere' è 'Mao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAO

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Grande Timoniere". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Grande Timoniere nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Mao

Per risolvere la definizione "Il Grande Timoniere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Grande Timoniere" conferma che la soluzione 'Mao' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Mao

M Milano A Ancona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Grande Timoniere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mao' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo Tsetung che guidò il primo governo della Repubblica Popolare CineseIl predecessore di Hua GuofengIncominciò la rivoluzione culturaleFu detto Grande timoniereGrande città di IsraeleIl più grande fra i feliniOlmi grande registaAllestito con grande spesa