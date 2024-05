La Soluzione ♚ Soggetto non terrestre estraneo in senso lato La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ALIENO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ALIENO

Significato della soluzione per: Soggetto non terrestre estraneo in senso lato La parola Alieno (dal latino alienus col vario significato di: «appartenente ad altri, altrui; straniero; estraneo; avverso») assume diversi significati in funzione del contesto di riferimento. In generale indica una qualunque cosa o soggetto estraneo all'ambiente di riferimento. Specie aliena – in biologia una specie alloctona ovvero che abita o colonizza un habitat diverso da quello originario Forma di vita extraterrestre – una forma di vita non originaria del pianeta Terra Extraterrestri nella fantascienza – personaggi delle opere di fantasia e della cultura di massa Alienazione – in filosofia, il disagio dell'uomo moderno nella civiltà industriale Alienazione – in diritto, espropriazione di un bene Italiano: Aggettivo: alieno m sing . relativo a qualcosa di extraterrestre quella è un'astronave aliena.. (obsoleto) (raro) altrui. (obsoleto) (raro) estraneo. (per estensione) indifferente e/o "distaccato", anche rispetto a sé stesso; "incosciente". (biologia) di specie che, a causa dell'azione dell'uomo, si trova ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal suo areale storico specie aliena: qualunque forma di vita "semi-umanoide" non conforme ai dettami consueti naturali e non "etico-scientificamente accertati" ovvero sofisticati, differenti dalla originaria specie umana o delle razze animali; altrimenti, della flora o della fauna, indica forme di vita in ambienti estranei.

