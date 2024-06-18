Il colpo del tennis dal lato opposto del rovescio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il colpo del tennis dal lato opposto del rovescio' è 'Dritto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DRITTO

Perché la soluzione è Dritto? Il colpo di tennis che si esegue sul lato opposto del rovescio è chiamato dritto. È fondamentale per mantenere l'equilibrio e la continuità dello scambio, permettendo di rispondere efficacemente agli attacchi avversari. La precisione e la potenza del dritto sono spesso considerate le armi principali di un giocatore, contribuendo a dominare la partita e a mettere in difficoltà l'avversario.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il colpo del tennis dal lato opposto del rovescio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il colpo del tennis dal lato opposto del rovescio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Se la definizione "Il colpo del tennis dal lato opposto del rovescio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il colpo del tennis dal lato opposto del rovescio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Dritto:

D Domodossola R Roma I Imola T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il colpo del tennis dal lato opposto del rovescio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

