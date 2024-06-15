La chiesa romana con la basilica superiore e inferiore

Home / Soluzioni Cruciverba / La chiesa romana con la basilica superiore e inferiore

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La chiesa romana con la basilica superiore e inferiore' è 'San Clemente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN CLEMENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La chiesa romana con la basilica superiore e inferiore" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La chiesa romana con la basilica superiore e inferiore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è San Clemente? San Clemente è un complesso religioso che si distingue per la presenza di due chiese sovrapposte, una sopra l'altra, creando un affascinante esempio di architettura e spiritualità. La basilica superiore è imponente e ricca di decorazioni, mentre quella inferiore si trova più in profondità, testimonianza delle epoche passate e delle diverse funzioni religiose svolte nel corso dei secoli. Questo sito rappresenta un importante punto di riferimento storico e religioso, visitato da numerosi fedeli e studiosi. La sua struttura testimonia il passare del tempo e l'evoluzione delle pratiche di fede.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La chiesa romana con la basilica superiore e inferiore nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è San Clemente

La definizione "La chiesa romana con la basilica superiore e inferiore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La chiesa romana con la basilica superiore e inferiore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione San Clemente:

S Savona A Ancona N Napoli C Como L Livorno E Empoli M Milano E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La chiesa romana con la basilica superiore e inferiore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La chiesa romana in cui si può ammirare la Beata Ludovica Albertoni di BerniniChiesa romanaNel cavo orale è inferiore e superioreQuello d Oriente divise chiesa romana e ortodossaNobile inferiore al principe e superiore al marchese