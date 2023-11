La definizione e la soluzione di: È ribaltabile in certi autocarri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : E ribaltabile in certi autocarri

Un'altra soluzione ancora è quella di avere un cassone con sponde, ribaltabile per mezzo di pistoni idraulici, utilizzato negli autocarri adibiti al trasporto... Arredamento cassone – pezzo d'arredamento in voga nel Medioevo e nel Rinascimento, simile alla cassapancaAutomobilismo nei veicoli adibiti al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

