Quello di Venezia ne è l arcivescovo metropolita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Venezia ne è l arcivescovo metropolita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATRIARCA

Significato/Curiosita : Quello di venezia ne e l arcivescovo metropolita

Era quello di presiedere l'elezione dei vescovi della sua provincia e di ordinarli. nella chiesa cattolica, l'arcivescovo metropolita è un arcivescovo che... Titolo. patriarca – in antropologia, colui che detiene l'autorità in una famiglia patriarcale importante o in un gruppo altrettanto di livello patriarca – nell'ebraismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quello di Venezia ne è l arcivescovo metropolita : quello; venezia; arcivescovo; metropolita; quello per le ostriche è in maglia metallica; Enrico Fermi fece parte di quello Manhattan; C è quello sindacale e il comune multiplo; quello delle creature e di san Francesco; quello di Adamo e è rimasto in gola; Una delle isole di venezia ; Premi d arte che si vincono a venezia ; Ludovico doge venezia no; La Via che va da Ravenna a venezia ; Marchio venezia no di rubinetteria di design; Camillo cardinale e arcivescovo italiano; Lo è l arcivescovo di Venezia; Carlo Maria __: fu arcivescovo di Milano; Relativo all ufficio dell arcivescovo ; arcivescovo luterano; Gestisce la metropolita na milanese; Il centro dell attività finanziaria metropolita na; Lincoln __: comprende la metropolita n Opera House, a New York; L azienda che gestisce la metropolita na milanese; La sede del metropolita n Police Service;

Cerca altre Definizioni