La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo fa quello che si accoppia' è 'Paio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAIO

Curiosità e Significato di Paio

Hai risolto il cruciverba con Paio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Paio.

Perché la soluzione è Paio? Paio significa due cose uguali o compatibili, spesso usato per indicare una coppia di oggetti o persone. Deriva dal latino parius, che vuol dire uguale. La parola si usa anche nel linguaggio quotidiano per indicare due elementi abbinati, come scarpe o guanti. Insomma, paio rappresenta un insieme di due parti che si completano perfettamente.

Come si scrive la soluzione Paio

Hai davanti la definizione "Lo fa quello che si accoppia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

I Imola

O Otranto

