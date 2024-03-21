Una viuzza di Venezia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una viuzza di Venezia' è 'Calle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALLE

Perchè la soluzione è Calle? Una calle è una stretta strada di Venezia, spesso tortuosa e affascinante. Camminare tra i suoi edifici antichi permette di immergersi nell’atmosfera unica della città, scoprendo angoli nascosti e un ritmo di vita che sembra fermo nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una viuzza di Venezia

Una viuzza di Venezia Risposta: CALLE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: E

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Una viuzza di Venezia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Calle

Quando la definizione "Una viuzza di Venezia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calle'.

Le 5 lettere della soluzione

C Como A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli

La soluzione 'Calle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una viuzza di Venezia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.