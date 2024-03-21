Una viuzza di Venezia
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una viuzza di Venezia' è 'Calle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CALLE
Perchè la soluzione è Calle? Una calle è una stretta strada di Venezia, spesso tortuosa e affascinante. Camminare tra i suoi edifici antichi permette di immergersi nell’atmosfera unica della città, scoprendo angoli nascosti e un ritmo di vita che sembra fermo nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una viuzza di Venezia
- Risposta: CALLE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Una viuzza di Venezia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Calle
Quando la definizione "Una viuzza di Venezia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calle'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Calle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una viuzza di Venezia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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