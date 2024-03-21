Una viuzza di Venezia

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una viuzza di Venezia' è 'Calle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALLE

Perchè la soluzione è Calle? Una calle è una stretta strada di Venezia, spesso tortuosa e affascinante. Camminare tra i suoi edifici antichi permette di immergersi nell’atmosfera unica della città, scoprendo angoli nascosti e un ritmo di vita che sembra fermo nel tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una viuzza di Venezia
  • Risposta: CALLE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Calle'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Una viuzza di Venezia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Calle

Quando la definizione "Una viuzza di Venezia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calle'.

Le 5 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
L Livorno
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Calle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una viuzza di Venezia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L ultimo di Venezia fu Ludovico Manin Scrisse la novella La morte a Venezia Ha il Lido in provincia di Venezia Lo è il Lido di Venezia Copricapo del doge di Venezia 

Altre definizioni collegate

Con viuzza: Piccola viuzza 

Con venezia: Una via di Venezia 