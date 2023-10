L arcivescovo di Santiago di Cuba canonizzato da papa Pio XII - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arcivescovo di Santiago di Cuba canonizzato da papa Pio XII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : SANT ANTONIO MARIA CLARET

Significato/Curiosita : L arcivescovo di santiago di cuba canonizzato da papa pio xii

Principale: papa pio xii. questa voce raccoglie l'elenco completo dei concistori per la creazione di nuovi cardinali presieduti da papa pio xii, con l'indicazione... Principale:. questa voce raccoglie l'elenco completo dei concistori per la creazionenuovi cardinali presieduti, con l'indicazione... Antonio María Claret y Clará, in catalano Antoni Maria Claret i Clarà (Sallent, 23 dicembre 1807 – Narbona, 24 ottobre 1870), è stato un arcivescovo cattolico e missionario spagnolo, fondatore delle congregazioni dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria e delle Religiose di Maria Immacolata. È stato proclamato santo da papa Pio XII nel 1950. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : L arcivescovo di Santiago di Cuba canonizzato da papa Pio XII : arcivescovo; santiago; cuba; canonizzato; papa; Il suo arcivescovo è il capo della Chiesa anglicana; Iniziali dell arcivescovo Becket; Quello di Venezia ne è l arcivescovo metropolita; Camillo cardinale e arcivescovo italiano; Lo è l arcivescovo di Venezia; Carlo Maria __: fu arcivescovo di Milano; Relativo all ufficio dell arcivescovo ; Ha per capitale santiago ; Un sudamericano di santiago o Valparaíso; santiago stadio a Madrid; Il santiago noto architetto spagnolo; La città con il santiago Bernabéu; Il santiago noto architetto; santiago ne è la capitale; Ci ricordano una baia di cuba ; Danza popolare originaria di cuba ; Ballo cuba no; Ana attrice cuba na; Danza d origine cuba na; Cocktail cuba no con rum e menta; Uno dei due Castro di cuba ; Il frate di Pietrelcina canonizzato da papa Giovanni Paolo II; Il Moro che Tu canonizzato ; Massimiliano, il santo canonizzato da papa Giovanni Paolo I; Precede il nome del canonizzato ; La portantina per il papa ; Il Colonna che schiaffeggiò papa Bonifacio VIII; Un paramento indossato dal papa ; Il centro del papa to; Sonnifero estratto dal papa vero; Il papa che nel 1331 istituì la Sacra Rota; La Piazza sulla quale si affaccia il papa ;

Cerca altre Definizioni