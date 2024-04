La Soluzione ♚ Un capofamiglia come Noè La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un capofamiglia come Noè. PATRIARCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un capofamiglia come noe: Patriarca – famiglia mafiosa statunitense Patriarca – in antropologia, colui che detiene l'autorità in una famiglia patriarcale importante o in un gruppo altrettanto di livello Patriarca – nell'ebraismo, titolo di tre fra i più antichi personaggi biblici a capo del popolo ebraico: Abramo, Isacco, Giacobbe Patriarca – nelle chiese cristiane, titolo spettante ad alcuni vescovi che amministrano un patriarcato Sostantivo Significato e Curiosità su: Patriarca – famiglia mafiosa statunitense Patriarca – in antropologia, colui che detiene l'autorità in una famiglia patriarcale importante o in un gruppo altrettanto di livello Patriarca – nell'ebraismo, titolo di tre fra i più antichi personaggi biblici a capo del popolo ebraico: Abramo, Isacco, Giacobbe Patriarca – nelle chiese cristiane, titolo spettante ad alcuni vescovi che amministrano un patriarcato patriarca ( approfondimento) m sing (pl.: patriarchi) (etnologia) capo gerarchico di un esteso gruppo familiare (per estensione) individuo vecchio che in un gruppo beneficia di grande autorità, o con prole numerosa (storia) , definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (religione) (cristianesimo) titolo conferito ai capi delle chiese d'oriente non cattoliche (religione) (cristianesimo) nel cattolicesimo appellativo dei vescovi cattolici di qualche città il patriarca di Venezia è Francesco Moraglia Sillabazione pa | tri | àr | ca Pronuncia IPA: /patri'arka/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo patriarcha che deriva dal greco pat, formato da pat cioè "stirpe, tribù, famiglia" e da -arca, che deriva dal greco ossia "essere a capo"; significa quindi "chi è a capo di una tribù" Contrari matriarca Parole derivate patriarcato, patriarchia, patriarchio, patriarcale Altre Definizioni con patriarca; capofamiglia; come; Organizzazione sociale fondata sull autorità del capofamiglia; Quello di Venezia ne è l arcivescovo metropolita; Capofamiglia nell antica Roma: familias lat; Frutti come le Abate Fétel; Come le stangone; Candido come un giglio; Cerca altre soluzioni cruciverba

PATRIARCA

