Il suo arcivescovo è il capo della Chiesa anglicana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo arcivescovo è il capo della Chiesa anglicana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CANTERBURY

Significato/Curiosita : Il suo arcivescovo e il capo della chiesa anglicana

L'arcivescovo di canterbury (in inglese: archbishop of canterbury) è la massima autorità spirituale della chiesa anglicana e della comunione anglicana (il... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi canterbury (disambigua). questa voce sull'argomento centri abitati del kent è solo un abbozzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

