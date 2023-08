Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SFOTTÒ

Significato/Curiosita : Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro

Politica in generale. in quanto "tendenza", non convogliata in un manifesto o in qualche movimento principale, l'anticlericalismo ha subito una serie di evoluzioni... Poeta comico aristofane. la satira si distingue dalla comicità e dallo sfottò (la presa in giro bonaria), nei quali l'autore non ricorda fatti rilevanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

