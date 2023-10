I monaci il cui motto è Memento mori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I monaci il cui motto è Memento mori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : TRAPPISTI

Significato/Curiosita : I monaci il cui motto e memento mori

Altri significati, vedi memento mori (disambigua). disambiguazione – "ricordati che devi morire" rimanda qui. se stai cercando il singolo di luca laurenti... Altri significati, vedi(disambigua). disambiguazione – "ricordati che devi morire" rimanda qui. se stai cercandosingolo di luca laurenti... I cistercensi della stretta osservanza, o trappisti (in latino Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae), sono un ordine monastico di diritto pontificio. I monaci trappisti pospongono al loro nome la sigla O.C.S.O. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

