I governanti che tendono a prendere rapide risoluzioni

Il decisionista è un film italiano del 1997 diretto da Mauro Cappelloni.

Italiano

Sostantivo

celodurismo m (pl.: celodurismi)

(neologismo) (storia) (politica) tendenza a un approccio decisionista, presuntuoso e arrogante alla politica (per estensione) tendenza a un approccio decisionista, presuntuoso e arrogante alla vita

Sillabazione

ce | lo | du | ri | smo

Pronuncia

IPA: /telodu'rizmo/

Etimologia / Derivazione

astratto formato mediante univerbizzazione dall'espressione "la Lega ce l’ha duro" (per analogia con la locuzione popolare per "sono in stato di erezione"), usata a partire dall'inizio degli anni novanta dal leader della Lega Nord, Umberto Bossi, per indicare, con un lessico gergale, una pretesa specificità "virile" del suo partito

