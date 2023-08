Il Marco Ministro dell interno dal 2016 al 2018 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Marco Ministro dell interno dal 2016 al 2018. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MINNITI

Significato/Curiosita : Il marco ministro dell interno dal 2016 al 2018

marco minniti, all'anagrafe domenico minniti (reggio calabria, 6 giugno 1956), è un politico italiano, ministro dell'interno dal 12 dicembre 2016 al 1º... Marco minniti, all'anagrafe domenico minniti (reggio calabria, 6 giugno 1956), è un politico italiano, ministro dell'interno dal 12 dicembre 2016 al 1º... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Marco Ministro dell interno dal 2016 al 2018 : marco; ministro; interno; 2016; 2018; Il marco politico radicale e giornalista livornese; La Noel nel cast di Amarco rd; Sono umani quelli in cui crede marco Mengoni; marco compianto ciclista italiano; La Cina di marco Polo; Il ministro degli Esteri negli Stati Uniti; Il Maurizio ministro delle comunicazioni nel 2001; Nello ministro per la protezione civile e per le politiche del mare; Un ministro che può assolvere; L Egidio che fu ministro dell istruzione nel 1954; Al loro interno può esserci un passepartout; Consente l accesso dei veicoli all interno di edifici; Travaglio cruccio interno ; La Cancellieri che è stata Ministra dell interno ; Una card all interno degli smartphone; Il regista della Palma d oro a Cannes 2016 ; Album di Daniele Silvestri uscito nel 2016 ; La Dilma Presidentessa del Brasile tra 2011 e 2016 ; Ha vinto l Europa League nel 2015 2016 ; Il Simone pallavolista argento a Rio 2016 ; Il tennista svizzero vincitore nel 2018 degli Australian Open maschili; Film del 2018 di Valeria Golino con Scamarcio; Film del 2018 su un maggiolino giallo transformer; La settima compagnia aerea del mondo nel 2018 ; La Olga premio Nobel per la letteratura del 2018 ;

Cerca altre Definizioni