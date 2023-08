Il Ponte crollato a Genova nel 2018 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ponte crollato a Genova nel 2018. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORANDI

Significato/Curiosità : Il Ponte crollato a Genova nel 2018

Il "Ponte Morandi" è stato un ponte autostradale a Genova, Italia, che ha subito un crollo catastrofico nel 2018. Intitolato all'ingegnere Riccardo Morandi, il ponte collegava le autostrade A10 e A7. Il disastro ha causato la morte di 43 persone e gravi danni all'area circostante. L'incidente ha sollevato questioni sulla manutenzione delle infrastrutture italiane e ha portato a un dibattito nazionale sulla sicurezza delle opere pubbliche. Il crollo del Ponte Morandi è diventato un simbolo di problemi infrastrutturali e ha spinto a riconsiderare l'approccio alla gestione delle infrastrutture in Italia.

