Il Vincenzo vincitore del Giro di Italia 2013 e 2016 - Cruciverba

Vincenzo Nibali è un ciclista italiano di grande successo, noto con il soprannome di "Lo Squalo dello Stretto". Ha vinto il Giro d'Italia, una delle più prestigiose corse a tappe del ciclismo, sia nel 2013 che nel 2016. Questi trionfi lo hanno reso una figura di spicco nel mondo delle competizioni su strada. Nibali è noto per la sua abilità nel superare le sfide montuose e il suo stile di guida tattico. Oltre alle vittorie nel Giro d'Italia, ha ottenuto successi anche in altre grandi corse, dimostrando la sua versatilità e abilità come ciclista professionista.

