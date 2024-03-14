L altopiano asiatico detto anche Tetto del mondo nei cruciverba: la soluzione è Pamir

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L altopiano asiatico detto anche Tetto del mondo' è 'Pamir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAMIR

Curiosità e Significato di Pamir

Vuoi sapere di più su Pamir? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Pamir.

Come si scrive la soluzione Pamir

Se ti sei imbattuto nella definizione "L altopiano asiatico detto anche Tetto del mondo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Pamir:
P Padova
A Ancona
M Milano
I Imola
R Roma

