La Soluzione ♚ Lo è il castello medievale La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo è il castello medievale. TURRITO L'Italia turrita è la personificazione nazionale dell'Italia, nell'aspetto di una giovane donna con il capo cinto da una corona muraria completata da torri (da cui il termine "turrita"). È spesso accompagnata dalla Stella d'Italia, da cui la cosiddetta Italia turrita e stellata, e da altri attributi aggiuntivi, il più comune dei quali è la cornucopia. La rappresentazione allegorica con le torri, che trae le sue origini dall'antica Roma, è tipica dell'araldica civica italiana, tant'è che la corona muraria è anche il simbolo delle città d'Italia. Dal XIV secolo l'Italia turrita iniziò a essere raffigurata come una donna sconfortata e ... Aggettivo turrito m sing (architettura) munito di torri Sillabazione tur | rì | to Pronuncia IPA: /tur'rito/ Etimologia / Derivazione dal latino turritus che deriva da turris cioè "torre" Varianti torrito Altre Definizioni con turrito; castello; medievale; La città col Castello di Miramare; La città con il bel Castello di Miramare; Città vicina a Torino con uno storico castello; Alto edificio medievale; Città della Scozia con un imponente castello medievale;

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'Lo è il castello medievale' è TURRITO.