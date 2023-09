Tagliatelle valtellinesi di grano saraceno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagliatelle valtellinesi di grano saraceno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PIZZOCCHERI

Significato/Curiosita : Tagliatelle valtellinesi di grano saraceno

Sono una varietà di pasta alimentare preparata con farina di grano saraceno miscelata con altri sfarinati. simili alle tagliatelle, ma di colore grigiastro... Il lemma di dizionario «pizzoccheri» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pizzoccheri accademia del pizzocchero di teglio, su accademiadelpizzocchero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

