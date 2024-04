La definizione e la soluzione di 6 lettere: La città toscana della Giostra del Saracino. AREZZO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Arezzo () è un comune italiano di 96 386 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Fu sede della più antica università della Toscana, e una delle prime in Europa, ed è nota per il crocifisso di Cimabue all'interno della chiesa di San Domenico e per la Giostra del Saracino.

(toponimo) capoluogo di provincia della regione Toscana in Italia

