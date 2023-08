Il tessuto a quadri per i kilt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tessuto a quadri per i kilt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TARTAN

Significato/Curiosità : Il tessuto a quadri per i kilt

Il "tartan" è un tessuto a quadri tradizionalmente associato alla Scozia e spesso utilizzato per i kilt, l'indumento tipico degli uomini scozzesi. Ogni tartan ha un motivo di quadri unico, composto da linee colorate intrecciate che formano un design distintivo. Questi motivi sono spesso associati a clan, famiglie o regioni specifiche della Scozia e hanno un significato storico e culturale profondo. Il tartan è diventato un simbolo d'identità scozzese e viene utilizzato non solo nei kilt, ma anche in abiti tradizionali, accessori e oggetti decorativi, preservando una parte preziosa della tradizione scozzese.

