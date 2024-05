La Soluzione ♚ Peschereccio mediterraneo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TARTANA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Peschereccio mediterraneo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Peschereccio mediterraneo: Francese più grande della costa mediterranea dopo marsiglia e nizza. tolone è un importante centro cantieristico e peschereccio. è sede anche di industrie... La tartana è un'imbarcazione a vela dotata di un unico albero a calcese con vela latina alle volte affiancata da un fiocco. Quando le tartane erano armate con vela quadra, questa veniva indicata come "trevo". Il nome è usato anche per indicare un tipo di rete da pesca. La tartana generalmente aveva una lunghezza di 16–20 m (fino a 25 secondo altri autori) e un coefficiente di finezza circa 3,5. Veniva spesso utilizzata nel passato sui mari italiani prevalentemente per il cabotaggio e la pesca. Presenta una stazza media dalle 30 alle 60 tonnellate.

