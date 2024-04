La Soluzione ♚ Imbarcazioni utilizzate per la pesca

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Imbarcazioni utilizzate per la pesca. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TARTANE

Curiosità su Imbarcazioni utilizzate per la pesca: Utilizzata ancora oggi per la pesca del pesce spada nello stretto di messina, sotto forma di un grosso peschereccio con un'alta torre per l'avvistamento del pesce... La tartana è un'imbarcazione a vela dotata di un unico albero a calcese con vela latina alle volte affiancata da un fiocco. Quando le tartane erano armate con vela quadra, questa veniva indicata come "trevo". Il nome è usato anche per indicare un tipo di rete da pesca. La tartana generalmente aveva una lunghezza di 16–20 m (fino a 25 secondo altri autori) e un coefficiente di finezza circa 3,5. Veniva spesso utilizzata nel passato sui mari italiani prevalentemente per il cabotaggio e la pesca. Presenta una stazza media dalle 30 alle 60 tonnellate.

Altre Definizioni con tartane; imbarcazioni; utilizzate; pesca;