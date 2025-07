Lo è il kilt degli Scozzesi nei cruciverba: la soluzione è Sottanino

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il kilt degli Scozzesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è il kilt degli Scozzesi' è 'Sottanino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOTTANINO

Curiosità e Significato... La parola Sottanino è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sottanino.

Perché la soluzione è Sottanino? Il termine sottanino indica qualcosa di molto piccolo o delicato, spesso riferito a persone o oggetti di dimensioni minute. È un aggettivo affettuoso e tenero, usato per descrivere chi è di statura minuta o qualcosa di poco rilevante. In modo simpatico, rappresenta il contrario di imponente o grande, regalando un senso di dolcezza e delicatezza. È un termine che mette in evidenza la piccola grandezza con affetto e simpatia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è il kiltLo strumento degli ScozzesiLo sono sia gli Inglesi che i Gallesi che gli ScozzesiLo strumento dei soldati scozzesiLo indossano gli scozzesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Lo è il kilt degli Scozzesi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

L A E L N A E N C P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPANNELLE" CAPANNELLE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.