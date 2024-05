Il tipico tessuto a quadri per fare i kilt

Sostantivo

Curiosità su: Il tartan è un particolare disegno dei tessuti in lana delle Highland scozzesi. Il tipico gonnellino kilt è realizzato in tartan, e questo tessuto è considerato simbolo della Scozia. Originariamente il tartan era realizzato in lana, mentre oggi si utilizzano anche altri materiali. Il disegno (che in Italia si chiama scozzese) è ottenuto con fili di colori diversi secondo uno schema definito, uguale nell'ordito e nella trama, denominato sett. L'armatura del telaio per tessere il tartan è la saia. I blocchi di colore si ripetono verticalmente e orizzontalmente in un modello distintivo di quadrati e linee che, intrecciandosi, danno l'apparenza di nuovi colori ottenuto dalla miscela di quelli originali. In Nord America tartan è spesso chiamato "plaid", mentre in Scozia il plaid è una tela appesa sopra la spalla come fosse un accessorio del kilt, o una semplice coperta da letto.

donna ( approfondimento) f sing (pl.: donne)

(antropologia) (zoologia) (mammalogia) adulto femminile della specie umana (carte) carta da gioco detta anche regina (scacchi) pezzo più importante, dopo il re, perché ha le stesse funzioni sia dell'alfiere sia della torre

Sillabazione

dòn | na

Pronuncia

IPA: /'dnna/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare domna che deriva dal latino domina ossia "signora, padrona della domus, ovvero della "casa"

Sinonimi

femmina

( senso figurato ) gentil sesso, bel sesso, sesso debole

gentil sesso, bel sesso, sesso debole signora, signorina, tale, tizia

moglie, partner, sposa, coniuge, consorte, convivente, concubina; amante, amica, compagna, fidanzata, innamorata

donna di servizio, domestica, serva, cameriera, collaboratrice familiare, colf, governante

(delle carte da gioco) dama, regina

dama, regina (letterario) dama, signora, nobildonna, padrona

dama, signora, nobildonna, padrona (scacchi) regina

Contrari

maschio, ragazzo, signore, tale, tizio, uomo

amico, compagno, fidanzato, ragazzo, marito, sposo

don

(senso figurato) sesso forte

Parole derivate

belladonna, donna-immagine, donna-simbolo, donnaiolo, donnesco, nobildonna, primadonna

Termini correlati

pupattola, ninfa Egeria, puerpera, tartana, scarampana, demonia, amasca, tota, zarina, fiera, matrona, virago ramba, amanza, cecca, ancella, angela, beatrice, fata, fiera, lamia, nutrice, musa, pocofila, trecca, vergine, pollanca, ragazza, bambina

Alterati

( diminutivo ) donnina, donnino, donnetta, donnicciola, donnicciuola

donnina, donnino, donnetta, donnicciola, donnicciuola ( accrescitivo ) donnona, donnone

donnona, donnone (peggiorativo) donnone, con riferimento alla bruttezza o alla corporatura, donnucola, donnaccia (con anche significato di meretrice)





Citazione

Proverbi e modi di dire