Sei quadrati in un solido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sei quadrati in un solido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CUBO

Significato/Curiosita : Sei quadrati in un solido

Contenente il vertice. l'unità di misura dell'angolo solido è lo steradiante. un caso particolare di angolo solido è l'angoloide poliedrico (o semplicemente angoloide)... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cubo (disambigua). il cubo o esaedro regolare è uno dei 5 solidi platonici, che presenta 6 facce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sei quadrati in un solido : quadrati; solido; Metri quadrati ; Cento metri quadrati ; Diecimila metri quadrati ; Un risultato in metri quadrati ; Principio matematico basato sulla somma dei quadrati dei cateti; solido con 20 facce triangolari; Un solido riparo architettonico militare difensivo; solido che può essere gelato; Un solido geometrico senza spigoli; Un solido a volte tronco;

Cerca altre Definizioni