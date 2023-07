La azienda con il cane a sei zampe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La azienda con il cane a sei zampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ENI

Significato/Curiosità : La azienda con il cane a sei zampe

L'azienda con il cane a sei zampe è una rappresentazione emblematica di Eni, una delle più grandi compagnie energetiche a livello globale. Il logo distintivo di Eni presenta un cane con sei zampe, simbolo di versatilità, agilità e dinamicità. Fondata nel 1953 in Italia, Eni opera in diversi settori energetici, inclusi l'esplorazione, la produzione e la distribuzione di petrolio e gas naturale. L'azienda è impegnata nello sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili e nell'innovazione tecnologica per affrontare le sfide ambientali. Attraverso la sua presenza internazionale, Eni si impegna a fornire energia affidabile e responsabile, promuovendo lo sviluppo sostenibile e contribuendo alla transizione verso un futuro energetico più pulito.

Altre risposte alla domanda : La azienda con il cane a sei zampe : azienda; cane; zampe; Un azienda di spedizioni espresse; Un azienda tessile; Vi si affiggono le comunicazioni azienda li; L azienda per vacanze in cascina; Un azienda USA di Bluetooth; Un cane da guardia nostrano di color grigio o piombo; Vi si concluse la spedizione di Pisacane ; Toscane concittadine di Galilei; Un cane come Rex; Il giocatore perno della pallacane stro; La membrana nelle zampe delle anatre; Antilope dalle zampe sottili; zampe e artigli che catturano; Creatura mitica con corpo umano e zampe caprine; Roditore con zampe palmate e coda a spatola;

Cerca altre Definizioni