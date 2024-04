La definizione e la soluzione di 9 lettere: Ha squadre di sei giocatori. PALLAVOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La pallavolo è uno sport di squadra, che si svolge tra due squadre con in campo sei giocatori ed altri sei in panchina per ognuna delle squadre. Lo scopo del gioco è realizzare punti, facendo in modo che la palla tocchi terra nel campo avversario (fase di attacco), ed impedire che la squadra avversaria possa fare altrettanto (fase di difesa). Viene anche chiamata volley (abbreviazione del nome dello sport in lingua inglese volleyball). La pallavolo è compresa nel programma dei Giochi olimpici estivi dal 1964 ed è uno degli sport più praticati. Le più importanti manifestazioni internazionali per squadre nazionali sono il Campionato mondiale ...

pallavolo ( approfondimento) f sing

(sport) gioco di squadra in cui le squadre che si contendono stanno in uno spazio di gioco rettangolare diviso in due parti da una rete. L'obiettivo del gioco è quello di inviare la palla sul pavimento dello spazio avversario senza che gli avversari la intercettino

Sillabazione

pal | la | vó | lo

Pronuncia

IPA: /palla'volo/

Etimologia / Derivazione

composto da palla e volo

Citazione

Parole derivate