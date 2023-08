Vi si può arrivare in traghetto da Genova o Savona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si può arrivare in traghetto da Genova o Savona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PORTO TORRES

Significato/Curiosita : Vi si puo arrivare in traghetto da genova o savona

Fra ceva e savona), collega savona a torino; l'autostrada a7 collega milano a genova; l'autostrada a10, detta anche autostrada dei fiori o autofiori,... porto torres (porthudòrra in turritano) è un comune italiano di 21 066 abitanti della rete metropolitana del nord sardegna, della provincia di sassari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vi si può arrivare in traghetto da Genova o Savona : arrivare; traghetto; genova; savona; arrivare in centro; Il suo grado di gravità può arrivare fino al 4; La distanza a cui può arrivare un missile; L ultima città toscana prima di arrivare in Liguria; Le conseguenze a cui nessuno vorrebbe arrivare ; Si raggiungono con il traghetto da Milazzo; traghetto a New York; Appellativo della città di genova ; È compresa tra genova e Lerici; Il quartiere di genova con lo stadio calcistico; A genova si tiene quello nautico; Il monte di un passo che collega genova ad Asti; Iniziali di savona rola; In Provincia di savona ; savona ; Località presso savona ; Nei pressi di savona ;

Cerca altre Definizioni