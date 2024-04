La Soluzione ♚ A Genova si è ricostruito l ex Morandi La definizione e la soluzione di 5 lettere: A Genova si è ricostruito l ex Morandi. PONTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. A genova si e ricostruito l ex morandi: Un ponte è un'infrastruttura (o opera) tipica dell'ingegneria civile, utilizzata per superare un ostacolo, naturale o artificiale, che si interpone alla continuità di una via di comunicazione. Si parla correttamente di ponti quando l'ostacolo da scavalcare è un corso d'acqua, mentre se l'ostacolo è una vallata (discontinuità orografica) si è di fronte a viadotti e se l'ostacolo è rappresentato da un'altra via di comunicazione dello stesso tipo di quella attraversante si parla di cavalcavia. Aggettivo Significato e Curiosità su: Un ponte è un'infrastruttura (o opera) tipica dell'ingegneria civile, utilizzata per superare un ostacolo, naturale o artificiale, che si interpone alla continuità di una via di comunicazione. Si parla correttamente di ponti quando l'ostacolo da scavalcare è un corso d'acqua, mentre se l'ostacolo è una vallata (discontinuità orografica) si è di fronte a viadotti e se l'ostacolo è rappresentato da un'altra via di comunicazione dello stesso tipo di quella attraversante si parla di cavalcavia. ponte inv (di legge) che ha durata temporanea Sostantivo ponte ( approfondimento) m sing (pl.: ponti) (architettura) (ingegneria) costruzione che permette di scavalcare un fiume, un crepaccio o altro tipo di fenditura o irregolarità altimetrica del terreno; (nautica) parte strutturale dell'imbarcazione che ricopre la stiva (senso figurato) periodo compreso tra due giorni festivi ravvicinati, di cui generalmente almeno uno è infrasettimanale: per questo ponte è previsto un aumento del traffico; (medicina) protesi dentaria agganciata ad altri denti (senso figurato) interagire con gli altri ponti... non soltanto muri (musica) breve passaggio di transizione formale tra due parti di una canzone breve vacanza a ridosso di festività Sillabazione pón | te Pronuncia IPA: /'pon.te/ Etimologia / Derivazione dal latino ponte(m) ossia "costruzione" Citazione Sinonimi (costruzione) viadotto, cavalcavia, passerella

viadotto, cavalcavia, passerella ( per estensione ) collegamento, congiunzione, connessione, raccordo

collegamento, congiunzione, connessione, raccordo ( senso figurato ) (tra due realtà non comunicanti per vie normali) collegamento

collegamento (di nave) coperta, tolda

coperta, tolda (edilizia) impalcatura, intelaiatura, armatura, castello, incastellatura, palco, ponteggio, piattaforma

impalcatura, intelaiatura, armatura, castello, incastellatura, palco, ponteggio, piattaforma (automobili) ponte motore

ponte motore (sport:nel calcio) fallo

fallo ( senso figurato ) vacanza

vacanza ( musica ) passaggio

passaggio (di legge, governo ) provvisorio, di transizione, transitorio Contrari assale motore Parole derivate accordo-ponte, lingua-ponte, pontefice, no-Ponte, ponteggio, pontiere, prestito-ponte, pontonaio, pontone, pontoniere Alterati (diminutivo) ponticello Proverbi e modi di dire fare il ponte : prendere pochi giorni di ferie dal lavoro sistemati in modo tale che, uniti ai giorni festivi vicini, permettano una lunga assenza

: prendere pochi giorni di ferie dal lavoro sistemati in modo tale che, uniti ai giorni festivi vicini, permettano una lunga assenza fare ponti d'oro

rompere i ponti con qualcuno : sospendere per un periodo di tempo definito oppure chiudere i rapporti sociali con una o più persone

: sospendere per un periodo di tempo definito oppure chiudere i rapporti sociali con una o più persone testa di ponte Altre Definizioni con ponte; genova; ricostruito; morandi; Foto 5 Una gita a 4802 Verona |; Le impalcature per le facciate; La più alta carica religiosa dell antica Roma; Marco Polo gli dettò Il Milione in carcere a Genova; Quello di Genova è tra i più importanti al mondo; Morandi: lanciò In ginocchio da te; Tu digli a quel coso che sono canta Morandi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a A Genova si è ricostruito l ex Morandi

PONTE

P

O

N

T

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'A Genova si è ricostruito l ex Morandi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.