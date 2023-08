Sigla di Savona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla di Savona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SV

Significato/Curiosita : Sigla di savona

Il porto di savona (in sigla svn) è il quarto scalo crocieristico nazionale per numero di passeggeri, nonché uno dei 15 maggiori scali mercantili in italia... Latina. sv – codice vettore iata di saudi arabian airlines sv – codice fips 10-4 delle svalbard sv – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua svedese sv – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

