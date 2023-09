È la quarta isola del Mediterraneo per estensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È la quarta isola del Mediterraneo per estensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORSICA

Significato/Curiosita : E la quarta isola del mediterraneo per estensione

L'isola principale, anch'essa chiamata madagascar, è la quarta più grande isola del mondo. ^ confina a nord con etiopia e sudan del sud, a sud con la tanzania... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corsica (disambigua). la corsica (corse in francese, corsica in còrso, córsega in ligure) è un'isola del mar... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

