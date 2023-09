Riuscire ad arrivare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riuscire ad arrivare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERVENIRE

Significato/Curiosita : Riuscire ad arrivare

Quali la pubalgia. proveniente dalle giovanili della juventus, senza riuscire ad arrivare in prima squadra, ha militato in serie a con le maglie di lanerossi... Coerenti con le ipotesi e i ragionamenti svolti. il suo obiettivo è di pervenire a una descrizione verosimile, con carattere predittivo, della realtà e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

