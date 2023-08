L apparecchio per auscultare da remoto i battiti del cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L apparecchio per auscultare da remoto i battiti del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CARDIOTELEFONO

Significato/Curiosità : L apparecchio per auscultare da remoto i battiti del cuore

Il cardiotelefono è un dispositivo medico che consente l'auscultazione a distanza dei battiti cardiaci. Utilizzando tecnologie come la telemedicina e i sensori wireless, il cardiotelefono registra i segnali elettrocardiografici o i rumori cardiaci e li trasmette in tempo reale a un professionista sanitario per l'analisi. Questo strumento è particolarmente utile per monitorare pazienti a rischio o in fase di riabilitazione cardiaca, consentendo una valutazione accurata senza la necessità di presenze fisiche frequenti. Il cardiotelefono rappresenta un passo avanti nell'accessibilità e nell'efficacia delle cure mediche, consentendo diagnosi e interventi tempestivi anche a distanza.

