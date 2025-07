L usa il medico per auscultare i battiti nei cruciverba: la soluzione è Stetoscopio

STETOSCOPIO

Curiosità e Significato di Stetoscopio

La parola Stetoscopio è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stetoscopio.

Perché la soluzione è Stetoscopio? Lo stetoscopio è uno strumento medico fondamentale, utilizzato dai dottori per ascoltare i battiti del cuore e i suoni interni del corpo. Grazie a questo apparecchio, i medici possono valutare lo stato di salute dei pazienti e individuare eventuali problemi. È un simbolo della professione medica e un alleato indispensabile per la diagnosi clinica.

Come si scrive la soluzione Stetoscopio

Se "L usa il medico per auscultare i battiti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

E Empoli

T Torino

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A A I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANITA" ANITA

