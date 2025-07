L apparecchio che stimola i battiti cardiaci nei cruciverba: la soluzione è Pacemaker

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L apparecchio che stimola i battiti cardiaci' è 'Pacemaker'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PACEMAKER

Curiosità e Significato di Pacemaker

Hai risolto il cruciverba con Pacemaker? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Pacemaker.

Perché la soluzione è Pacemaker? Un pacemaker è un piccolo dispositivo impiantato nel corpo che aiuta a regolare i battiti del cuore, mantenendo un ritmo stabile e normale. Quando il cuore batte troppo lentamente o in modo irregolare, il pacemaker invia impulsi elettrici per stimolare il cuore a funzionare correttamente. È fondamentale per chi ha problemi di aritmia e permette di vivere una vita più serena e attiva.

Come si scrive la soluzione Pacemaker

La definizione "L apparecchio che stimola i battiti cardiaci" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

C Como

E Empoli

M Milano

A Ancona

K Kappa

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P C E E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PEREC" PEREC

