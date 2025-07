Apparecchio che stimola i battiti cardiaci nei cruciverba: la soluzione è Pacemaker

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Apparecchio che stimola i battiti cardiaci' è 'Pacemaker'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PACEMAKER

Curiosità e Significato di Pacemaker

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Pacemaker, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pacemaker? Il pacemaker è un piccolo dispositivo impiantato nel corpo che aiuta a regolare il battito cardiaco, inviando impulsi elettrici per mantenere un ritmo stabile. È fondamentale per chi ha problemi di aritmia o battiti troppo lenti, garantendo una vita più normale e attiva. In sostanza, il pacemaker assicura al cuore di lavorare al meglio, migliorando la qualità della salute e del benessere complessivo.

Come si scrive la soluzione Pacemaker

Se "Apparecchio che stimola i battiti cardiaci" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

C Como

E Empoli

M Milano

A Ancona

K Kappa

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A P M O E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POLLAME" POLLAME

