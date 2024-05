La Soluzione ♚ Apparecchio per spegnere principi d incendio La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ESTINTORE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Apparecchio per spegnere principi d incendio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Apparecchio per spegnere principi d incendio: L'estintore d'incendio è un apparecchio che contiene un agente estinguente che può essere espulso per effetto della pressione interna e diretto su un incendio. la... L'estintore d'incendio è un apparecchio che contiene un agente estinguente che può essere espulso per effetto della pressione interna e diretto su un incendio. La pressione può essere permanente oppure ottenuta dal rilascio di un gas ausiliario contenuto in una cartuccia.

